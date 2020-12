Un francobollo nel ricordo di Tonino Guerra: disponibile alle poste di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:49 - 12 Dicembre 2020

La consegna del francobollo.



«Nel giorno in cui inauguriamo l’albero di Natale dedicato a Tonino Guerra, siamo particolarmente soddisfatti di annunciare che per 120 giorni a partire da oggi, nell’ufficio postale di Santarcangelo, sarà disponibile un francobollo speciale con annullo filatelico dedicato al poeta, a cento anni dalla sua nascita».



Sono le parole del sindaco Alice Parma, che questa mattina (sabato 12 dicembre) ha ritirato presso l’ufficio postale di Santarcangelo la copia del francobollo dedicato a Tonino Guerra per conto dell’Amministrazione comunale insieme ad Andrea Guerra, figlio del poeta e presidente dell’associazione a lui intitolata.



L’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico prevede infatti l’emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze italiane dello spettacolo” – stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane – con una fotografia del Maestro ritratto da Aris Papadopoulos.



Oltre al francobollo, Poste Italiane ha realizzato alcuni prodotti postali speciali per celebrare il poeta, ovvero il folder contenente cartolina e prima busta, disponibile sempre presso l'ufficio postale di Santarcangelo (lunedì-sabato ore 8,20-12,35).



«Ringrazio il Ministero dello Sviluppo economico e Poste Italiane per la realizzazione di questa prestigiosa iniziativa – conclude il sindaco Parma – oltre all’associazione Tonino Guerra, che insieme al Comune di Pennabilli è al nostro fianco nel progetto per il centenario del Maestro».