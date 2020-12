Covid: nelle scuole di Rimini arrivano oltre 3000 banchi nuovi

Attualità

Rimini

| 13:00 - 12 Dicembre 2020

Foto di repertorio.



Sono 3496 i nuovi banchi consegnati alle scuole di Rimini, spiega in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti: "La distribuzione è stata completata nelle ultime settimane in tutta la regione grazie all’intervento del Governo Conte che ha investito sul rinnovamento della scuola come non accadeva da decenni". Evidenzia Croatti: "Sono nuove forniture decise non solo per un più puntuale rispetto delle norme anti-covid ma anche come importante investimento per il futuro della scuola". Il senatore, in vista della riapertura possibile delle scuole superiori a gennaio, chiede maggior investimenti nella provincia di Rimini per sopperire alle criticità del trasporto pubblico ed evitare che "gli sforzi compiuti dentro le scuole", per garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico, siano vanificati.