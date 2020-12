Calcio D, Mezzolara Rimini rinviata: otto positivi tra i biancorosssi

Sport

| 16:11 - 12 Dicembre 2020

Alessandro Mastronicola nella conferenza stampa prima della gara con il Mezzolara.





Manca ancora la conferma ufficiale, ma pare proprio che la partita Mezzolara-Rimini di domenica per la settima giornata di campionato salterà. Sono otto i positivi tra giocatori (sei) e membri dello staff (2) al tampone veloce di questa mattina, tutti completamente asintomatici (almeno uno tra questi già positivo in estate). Ora sarà il tampone molecolare a certificare con precisione la positività o meno e in tal caso ad innescare la procedura prevista dal regolamento.

Il tecnico Alessandro Mastronicola quando dopo l'allenamento della mattinatasi è palesato il punto interrogativo sul match, è apparso sconsolato: “E' una situazione difficile, è dura lavorare così. Sono passate due settimane dopo la sconfitta con l’Aglianese, mi sono sembrate un mese. Le ho passate male perché a parte il risultato, che lo metabolizzi un po’ più rapidamente, è stata la “non prestazione” che ho mal digerito, quella ci ho messo un po’ di più per smaltirla”.

MERCATO Il tecnico smentisce partenze all'orizzonte, nemmeno quelle di Gigli e Casolla che la società fino all'altro giorno voleva svincolare tanto che i loro procuratori erano stati attivati dal club. Infatti pare arrivato il contrordine tanto che i due erano tra i convocati per Budrio.

“In realtà nessuno è in partenza e nemmeno quelli che erano già con la valigia pronta. Si allenano quotidianamente con noi. In generale ribadisco: “Ci sono delle scelte da fare, le faccio io in base a quello che vedo in settimana. Chi non accetta queste regole fa mercato da sé, chi invece è convinto di essere utile alla causa può restare. Chi dice a parole di fare tutto per questa maglia lo deve dimostrare e lo deve dimostrare anche andando in tribuna e sperando che il suo compagno sceso in campo al suo posto faccia bene”.

Il presidente Alfredo Rota ha parlato della necessità di sfoltire la rosa in alcuni reparti e completarla dove manca. In base a cosa vengono fatte le scelte, sotto il profilo tecnico od economico?

“Il presidente non mi ha mai detto di fare scelte sul lato economico, le scelte tecniche spettano a me. Io non faccio promesse ai giocatori. Nessuno ha chiesto di essere ceduto, però se qualcuno si lamenta probabilmente non gli stanno bene determinate regole. Se uno non è contento della situazione che vive, di andare in tribuna, deve essere arrabbiato e fare di tutto per guadagnarsi il posto”.

Cambierà modulo?

“Voi pensate che sia realmente il modulo a fare la differenza o i ragazzi che vanno in campo? Io do libera interpretazione del mio tipo di gioco. Il modulo può essere interpretato in maniera diversa a seconda dei giocatori che hai”.

