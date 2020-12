Coronavirus San Marino: deceduto 76enne, ricoverato in ospedale dalla Rsa La Fiorina

Cronaca

Repubblica San Marino

| 12:45 - 12 Dicembre 2020

Foto Simone Fiorani.



A San Marino nono decesso per la pandemia da nuovo coronavirus dal 1 luglio a oggi: è un sammarinese di 76 anni, una delle persone che era alla Rsa La Fiorina e che dopo aver contratto infezione, è stata ricoverata nel reparto Covid dell'ospedale di Stato sammarinese. In questo reparto e in isolamento in medicina rimangono 17 persone, alle quali si aggiungono cinque pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore invece si sono registrati 23 nuovi casi di contagio, su 284 tamponi, con un tasso di positività dell'8,1%, e 20 guarigioni che portano il totale (sempre dal 1 luglio a 902). I casi attivi sono 306, con 284 persone in isolamento domiciliare (il 92,8% del totale).