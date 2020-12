VIDEO Violento frontale sulla via Emilia: deceduto un uomo

Cronaca

11:34 - 12 Dicembre 2020



V.C., un 66enne residente a Sogliano sul Rubicone, è deceduto questa mattina (sabato 12 dicembre) a Santa Giustina, sulla via Emilia, in un incidente stradale. I fatti sono avvenuti intorno alle 10.20 all'altezza del civico 56: a entrare in collisione, con un violento frontale, una Suzuki Atos rossa, guidata dall'anziano, e una Fiat Bravo di colore bianco, con a bordo due persone, tra queste una ragazza di 21 anni trasportata in ospedale all'Infermi in codice di massima gravità. Secondo alcuni testimoni, la Fiat si è immessa da una strada laterale sulla via Emilia. Soccorsi vani quelli prestati all'anziano. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.