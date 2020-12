Perticara si illumina: nuove luci a led e le luminarie di Natale

Attualità

09:44 - 12 Dicembre 2020

Luminarie a Perticara.



Si accendono le luci di Natale anche a Perticara, ma non solo. Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori per l'installazione di luci a led in piazza Matteotti, via Oriani, sulla facciata della Chiesa e sul campanile, con la sostituzione dei vecchi lampioni a maggior consumo energetico. L'intervento è stato eseguito dalla ditta Corazzini. Le luminarie sono state installate grazie al contributo economico della pro loco.



«A nome della pro loco che rappresento e a nome di tutti i cittadini di Perticara, voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Novafeltria per aver voluto e sostenuto questo progetto», commenta il presidente della pro loco Cesare Bianchi, che evidenzia: «Ci sono altri interventi importanti di cui il paese necessita, ma con la collaborazione di tutti, risolveremo ogni cosa, ma intanto questa iniziativa ha regalato una degna illuminazione per la piazza e per il centro del paese. proprio in questo periodo natalizio un po’ triste e un po’ buio».