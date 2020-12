Talamello: lavori a Ca Fusino, modifiche alla circolazione stradale

Attualità

Talamello

| 17:48 - 11 Dicembre 2020

Ca Fusino di Talamello.

Lunedì e martedì prossimo (14-15 dicembre), Hera realizzerà le ultime opere di collegamento del nuovo acquedotto nell’abitato di Cà Fusino. In queste due giornata le opere si concentreranno nell'intersezione tra via D. Monti, via Cà di Vico/via Poggiale e via Verdi.



La circolazione stradale subirà delle variazioni segnalate anche lungo le strade Provinciali e Comunali, verrà garantito il senso unico alternato in direzione via Cà di Vico/via Poggiale, sarà permessa l'uscita e l'entrata in via Verdi sempre con senso unico alternato, mentre l'accesso alla Via D. Monti risulterà chiuso dalla via Cà di Vico/Via Poggiale.



L'amministrazione comunale consiglia ai cittadini della Frazione di Ca Fusino, di utilizzare strade alternative per raggiungere le strade principali.