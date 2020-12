Igea Marina: "Code e disservizio all'ufficio postale in via Marziale"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 17:44 - 11 Dicembre 2020

Un nostro lettore segnala criticità all'ufficio postale di via Marziale a Igea Marina, evidenziando "preoccupazione e malcontento" comune tra gli utenti e "una generale disorganizzazione". Scrive il nostro lettore:

"Da procedura pare che il numero per il proprio turno debba essere preso una volta che si entra nell'ufficio postale, dentro il quale, a detta degli operatori, possono rimanere solo i clienti che vengono serviti agli sportelli e non quelli in attesa". Questo crea coda all'esterno, "incomprensioni tra i vari clienti" (relativamente a chi debba entrare e prendere il biglietto" e anche "un discreto assembramento". La prima richiesta è che si possa mettere una colonnina di numeri fuori porta, oppure permettere di prendere il numero e uscire dall'ufficio postale.

La seconda richiesta riguarda l'orario: "Sia l'ufficio postale di Bellaria che quello di Igea Marina sono aperti dalle 8.20 alle 13.35", quindi "Non solo le persone si devono concentrare tutte in orario mattutino, ma talvolta devono prendere permessi da lavoro perché si può andare in posta solo al mattino". Chiosa il nostro lettore: "Disservizi su disservizi, un disastro, specie tenuto conto del periodo e del fatto che molti clienti sono un po' anzianotti e che magari meriterebbero di essere trattati molto meglio e con più pazienza". Qualche operatore infatti, spiega, talvolta "mostra zero comprensione e pazienza".