Calcio D, il match Mezzolara-Rimini in diretta sulla pagina facebook del club biancorosso

Sport

Rimini

| 17:33 - 11 Dicembre 2020

Francesco Casolla.





La partita del Rimini di domenica contro il Mezzolara, una sfida chiave per il futuro della squadra di Mastronicola, verrà trasmessa indiretta sul profilo facebook della società (https://www.facebook.com/riminifootballclub)

La telecronaca sarà effettuata da Beppe Indino, con collegamento a partire dalle ore 14:20 circa.

Sabato mattina, intanto, saranno effettuati i tamponi come stabilito dal nuovo protocollo.



MERCATO Intanto la società ha messo sul mercato il difensore Abel Gigli e l’attaccante Francesco Casolla con l’obiettivo di sfoltire la rosa per cui non è detto che domenica i due giocatori siano nella lista dei convocati per la trasferta di Mezzolara. Altri giocatori probabilmente saranno inseriti nella lista dei partenti nei prossimi giorni – il mercato chiude a metà febbraio – ma è singolare che i primi siano due tra i giocatori più rappresentativi (Gigli ha segnato due reti), tra i pilastri della rosa che via è diventata molto, troppo numerosa. Non dovrebbe essere difficile trovare loro una collocazione. Liberando due posti la società cercherà di prendere un centrocampista over, una pedina che insegue a vuoto da tanto tempo.