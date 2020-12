Anche a Cattolica parcheggi gratis per lo shopping di Natale

Attualità

Cattolica

| 17:31 - 11 Dicembre 2020

Parcheggi gratuiti su tutto il territorio comunale dal 13 dicembre al prossimo 10 gennaio 2021. La notizia arriva a conclusione della riunione di giunta comunale svoltasi oggi (venerdì 11 dicembre) in videoconferenza. "Un provvedimento che raccoglie le richieste pervenute in questi ultimi giorni da parte delle associazioni di categoria, la sollecitazione di Confcommercio - spiega l'amministrazione comunale - una misura per venire incontro alle attività, visti i tempi duri dell’emergenza Covid". Spiega il vicesindaco Nicoletta Olivieri: "La speranza è che anche questa agevolazione sia un invito a recarsi nei negozi di Cattolica per le uscite che tutti noi ci concederemo per i regali di Natale. Teniamo sempre vivo l’augurio che la situazione pandemica possa migliorare nelle prossime settimane. Nel frattempo concediamoci uno shopping in sicurezza mantenendo sempre alta l'attenzione e facendo del bene all'economia locale”.