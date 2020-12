Niente fiera di Santa Lucia: Marignano la celebra con alcune iniziative

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:23 - 11 Dicembre 2020

San Giovanni in Marignano addobbata a festa per Santa Lucia (foto risalente agli anni scorsi).

Per le normative anti Covid-19, a San Giovanni in Marignano non potrà andare in scena la 955esima edizione della fiera di Santa Lucia. Per celebrare in modo simbolico questo importante appuntamento, si è scelto di affiggere ,nelle bacheche delle frazioni, manifesti celebrativi sulla fiera, alla quale sarà dedicato un incontro, mercoledì 16 alle 18.45 sulla pagina Facebook del comune. L'incontro online “Santa Lucia: ritualità e tradizione” è a cura di Nicoletta Biondi, esperta in storia locale, che già in passato aveva realizzato uno studio su Santa Lucia e San Giovanni e la tradizione popolare marignanese, scrivendo il libro “San Giovanni: feste, santi e riti della tradizione”. Nel contempo l'amministrazione comunale ha lanciato una campagna per la raccolta dei ricordi legati alla tradizione di Santa Lucia: chiunque volesse contribuire può inviare una mail a cultura@marignano.net. «Ci piacerebbe infatti condividere con la comunità il valore della tradizione e della cultura marignanese, per continuare a riflettere e dialogare, con la comunità stessa, con l'obiettivo di dare vita a nuovi percorsi e raccogliere stimoli e proposte», spiega l'amministrazione comunale marignanese.



ALTRE INIZIATIVE NATALIZIE Continuano intanto le iniziative della pro loco: il calendario di avvento degli elfi con proposte di laboratori ed attività giornaliere per grandi e piccini, disponibili sulla pagina villaggiodeglielfisgm, che stanno preparando appuntamenti speciali per i giorni di Santa Lucia. Intanto si sta organizzando, con la collaborazione delle scuole, l’albero delle parole dei bimbi marignanesi, che verrà allestito nei prossimi giorni da parte della stessa pro loco. Intanto i commercianti stanno diffondendo una campagna social per promuovere gli acquisti nei negozi locali. Nelle giornate di domenica 13 e 20 dicembre i commercianti riuniti nell’Associazione commerciale “Granaio dei Malatesta” terranno eccezionalmente aperto il loro negozio e proporranno a chi farà acquisti buoni sconti da fruire nei mesi successivi. Sulla pagina granaiomalatestasgm sono disponibili tutte le novità e le proposte del commercio locale che invitano a utilizzare gli esercizi di prossimità e promuovere piccole e semplici abitudini per sostenere il commercio marignanese.