Spostamenti tra comuni a Natale per salvare i ristoranti riminesi: l'appello

Rimini

15:26 - 11 Dicembre 2020

Anche la Fipe-Confcommercio Rimini, per voce del presidente Gaetano Callà, si auspica un ripensamento del governo relativamente agli spostamenti tra comuni a Natale e Santo Stefano. Il settore della ristorazione è particolarmente interessato alla misura, perché dei 25 abitanti, molti hanno pochi abitanti, e "i numeri non permettono di tenere aperti i ristoranti solo per i residenti": "Togliere anche la possibilità di muoversi tra Comuni (ben 25 in 864 km quadrati di cui 17 sotto i 10.000 abitanti) proprio nei giorni in cui le famiglie si ritrovano per i pranzi natalizi e si scambiano doni e auguri, diventa una penalizzazione enorme sia per le persone, sia per le attività economiche a cominciare da quelle della ristorazione". Per Callà, "aprire i confini comunali a Natale e Santo Stefano sarebbe una scelta di buonsenso", a prescindere dalla situazione della ristorazione: "Pur non superando le 6 persone in casa, l'allenamento permetterebbe alle famiglie di trascorrere insieme questo momento importante dell’anno, di ricongiungere i parenti stretti che magari abitano ad un chilometro di distanza, ma in due Comuni diversi". Callà evidenzia: "Non sarebbe un libera tutti, ma un modo per poter scambiare un augurio e un regalo. Pur utilizzando tutti i dispositivi di sicurezza, non possiamo cancellare le nostre tradizioni, ma anzi dobbiamo salvaguardarle perché ci permettano di guardare avanti con più serenità e fiducia".