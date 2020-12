Misano: fiabe natalizie online per i bambini con Alessia Canducci

Attualità

Misano Adriatico

| 15:15 - 11 Dicembre 2020



In questo periodo di divieti e limitazioni a risentire maggiormente di un Natale per molti versi atipico sono i bambini. Mentre nei luoghi più simbolici di Misano già da alcuni giorni si è iniziato a respirare il clima natalizio grazie alle installazioni luminose, da ultimo il suggestivo gioco di luci che colora Piazzale Roma, si è pensato ad un modo per coinvolgere i più piccoli, ma sempre nel pieno rispetto delle misure di sicurezza.



E’ in questa direzione che va l’iniziativa della Biblioteca di Misano, una serie di appuntamenti che saranno trasmessi online sul canale Vimeo e sulla pagina Facebook della biblioteca per scandire l’attesa del Natale attraverso un calendario dell’avvento molto originale.



Sei incontri, in programma nelle serate del 13, 15, 17, 19, 21 e 23 dicembre, durante i quali la brava Alessia Canducci leggerà storie, filastrocche e fiabe natalizie e suggerirà qualche regalo insolito. “Piccoli appuntamenti – spiegano dalla Biblioteca -, da ascoltare e vedere accoccolati sul divano, per viaggiare insieme con la fantasia e contribuire a rendere un po’ magico questo Natale”.



Sempre online, venerdì 18 dicembre, è previsto un altro importante appuntamento organizzato dalla Biblioteca comunale. Alle 21:00, in diretta sul canale YouTube del Comune di Misano, l’astronomo Massimo Capaccioli, introdotto da Gustavo Cecchini, terrà una lectio dal titolo “L’incanto di Urania: un viaggio di esplorazione nella storia dell’Universo”.