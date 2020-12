Albero di Natale decorato da disegni: l'omaggio di Santarcangelo a Tonino Guerra

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:41 - 11 Dicembre 2020

Un particolare dell'albero di Tonino Guerra.



"Sarà un’opera dentro l’opera" il nuovo imponente albero di Natale di Santarcangelo, dedicato a Tonino Guerra che verrà inaugurato nel tardo pomeriggio di sabato (12 dicembre) in piazza Rino Molari. Ideata e progettata dall’architetto Manolo Benvenuti, la prima è un’opera architettonica formata da una struttura di oltre 11 metri di altezza composta da un’intelaiatura reticolare in legno con snodi metallici e pavimentazione in legno. Il rivestimento retroilluminato sarà realizzato con teli in pvc che ospiteranno la seconda opera, i disegni di Massimo Modula che ha rappresentato uno dei temi più cari a Tonino Guerra: la natura e i suoi preziosi frutti, l’ambiente naturale e l’importanza di salvaguardare la bellezza del nostro territorio. All’interno dell’albero sarà possibile accedere e sostare per ammirare i disegni e l’opera nel suo complesso.

Omaggio al Maestro in occasione del centenario della sua nascita, l’installazione collocata sulla macina del Combarbio diventerà il simbolo del Natale santarcangiolese andando a sostituire l’EcoAlbero che verrà ricollocato in un nuovo spazio. La nuova struttura, frutto pertanto di un’opera accoglie al suo interno un’altra opera, sarà riutilizzabile in futuro con altre rappresentazioni artistiche.

Nel frattempo stanno terminando i lavori per l’installazione del nuovo albero che sarà inaugurato nel tardo pomeriggio di sabato 12 dicembre con una diretta Facebook trasmessa sui canali dell’Amministrazione comunale.

Nel corso della giornata di sabato, è in programma anche una seconda iniziativa dedicata a Tonino Guerra: l’emissione del francobollo e l’annullo filatelico. Nell’ambito della serie tematica “Le eccellenze italiane dello spettacolo”, il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà infatti un francobollo in omaggio al centenario di Tonino Guerra. Stampato dall’istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il francobollo sarà distribuito da Poste Italiane che, oltre a questo, renderà disponibili speciali prodotti postali dedicati a Tonino Guerra. L’Annullo filatelico resterà disponibile per 120 giorni presso l’ufficio postale centrale di Santarcangelo, aperto dal lunedì al sabato dalle 8,20 alle 12,35.