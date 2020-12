Riccione: al via al PlayHall, Dance it concorso d'Italia e qualificazioni Breaking

Sport

Riccione

| 14:35 - 11 Dicembre 2020

L'inaugurazione alla presenza del sindaco di Riccione e l'assessore al Turismo.

E' stato inaugurato venerdì mattina al Play Hall, alla presenza del sindaco di Riccione, Renata Tosi e l'assessore al Turismo, Stefano Caldari, la manifestazione "Dance it, concorso d'Italia e qualificazioni Breaking" che diventerà sport olimpico da Parigi 2024, evento della Federazione Italiana Danza Sportiva che sul profilo Facebook scrive: "La Fids riparte alla grande dopo lo stop imposto dalla pandemia, la Federazione Italiana Danza Sportiva e il Comitato Regionale Emilia-Romagna, dall’11 al 13 dicembre, portano al PlayHall di Riccione: DanceIT, il Concorso d’Italia e le qualificazioni di Breaking per il settore centro e sud. In totale assenza di pubblico e nel rispetto delle più scrupolose e stringenti norme anti-Covid così come previsto dai Dpcm dell’Esecutivo, la Fids e il Comitato Regionale ospiteranno fra le braccia del PlayHall oltre 500 atleti I primi a scendere in pista saranno i rappresentati delle discipline Latin Show, Synchro, Oriental Dance, Disco Dance, Hip Hop, Electric Boogie per l’evento DanceIT che si svolgerà venerdì 11. Sabato e domenica invece sarà il turno degli atleti che competeranno sia nel Concorso d’Italia (Jazz Dance, Danza Classica, Modern & Contemporary e Show Dance) sia nelle qualificazioni Breaking riservate all’area Centro e Sud d’Italia. Le gare saranno trasmesse in streaming sul sito della Fids www.federdanza.it".

"E' con grande piacere che abbiamo dato il benvenuto agli atleti della danza sportiva a Riccione - ha detto l'assessore allo Sport, Stefano Caldari - in questo momento lo sport rappresenta un importante veicolo per la ripresa del turismo, dell'economia ma anche di abitudini di vita più normali. Riccione vi da il benvenuto".