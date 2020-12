Natale: in Emilia Romagna per strada parole luminose sospese nell'aria 

Attualità

Emilia Romagna

| 14:18 - 11 Dicembre 2020

A Bologna le parole luminose di Lucio Dalla. Foto Ansa.

La parola che si fa poesia, endecasillabo e strofa musicale, e illumina la notte per dare conforto in un momento difficile. In Emilia-Romagna questo sarà il Natale delle parole luminose scritte e sospese nell'aria. Ogni città ha il suo Virgilio, per rimanere in tema di Dante, che ammalia con i suoi endecasillabi le strade del centro di Ravenna (in attesa, nel 2021, di celebrarne i 700 anni dalla morte). A Bologna Lucio Dalla, a Rimini Vasco Rossi e Tonino Guerra, a Sarsina (Forlì-Cesena) Plauto, a Imola Ayrton Senna, a Scandiano (Reggio Emilia) il grande Giosuè Carducci, a Piacenza una filastrocca popolare e a Santarcangelo di Romagna, oltre ai poeti dialettali, ci sono artisti che consegnano versi a domicilio come un Delivery letterario.