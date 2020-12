Coronavirus San Marino: deceduto un 73enne, 38 nuovi casi

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:08 - 11 Dicembre 2020

Ospedale di Stato di San Marino.



A San Marino ottavo decesso per la pandemia da nuovo coronavirus dal 1 luglio a oggi: è un sammarinese di 73 anni. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 38 nuovi casi di contagio, su 288 tamponi, con un tasso di positività del 13,19%, e 28 guarigioni che portano il totale (sempre dal 1 luglio a 882). I casi attivi sono 303: 281 le persone in isolamento (il 92,7% del totale), 22 quelle ricoverate in ospedale (-2 rispetto a ieri): 5 in terapia intensiva, 17 nel reparto Covid e nelle stanze di isolamento in medicina.