Lavorare nel settore turismo: boom di richieste per corso Cescot Rimini

Attualità

Rimini

| 13:55 - 11 Dicembre 2020

Cescot Rimini.



Quella dell’accompagnatore è tra le figure più richieste dalle strutture che intendono qualificare e alzare ulteriormente il livello della propria offerta turista. E c’è anche molto interesse da parte di chi intende lavorare nel settore del turismo, testimoniato dall’elevato numero di richieste informazioni in arrivo al Cescot. L’ente di formazione infatti sta organizzando un corso di abilitazione per “accompagnatore turistico” per preparare professionisti specializzati, rivolto a chi è alla ricerca di un lavoro e ama viaggiare, il contatto e l’interazione interpersonale.

Superato l’esame finale si può esercitare la professione per tour operator, agenzie di viaggio, catene alberghiere, società che organizzano escursioni, Destination management company ed enti pubblici. L’accompagnatore turistico segue persone singole o gruppi di persone, nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, dà completa assistenza e fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito. È una figura chiave: nei viaggi organizzati sia per gruppi che individuali può fare la differenza per il turista, in quanto dalla sua azione dipendono il regolare svolgimento del programma di viaggio e la soluzione di eventuali problematiche che possono verificarsi.

Per svolgere l’attività di accompagnatore, sia come dipendente, sia come libero professionista, occorrono dei requisiti stabiliti dalle Regioni. In Emilia Romagna la professione di Accompagnatore è definita dalla Legge 4/2000 che prevede vari requisiti professionali per poter conseguire l’idoneità ad esercitare. Se non si è già in possesso dei requisiti (particolari titoli di studio) si deve frequentare un corso della durata di 150 ore. Il corso di abilitazione alla professione organizzato dal Cescot partirà a gennaio per concludersi ad aprile con l’esame finale. Per la partecipazione è necessario essere in possesso di un Diploma di scuola superiore e la conoscenza di almeno una lingua straniera. Tra gli argomenti di studio ci sono: le principali dinamiche di relazione interpersonale; tecniche di comunicazione tra singoli e nei gruppi; principi di tecnica turistica; principi di geografia e storia, marketing turistico; tecniche di animazione; elementi di problem solving e decision making; gestione del budget; principali riferimenti legislativi e normativi in materia sanitaria e valutaria nei viaggi all’estero.

Il corso sarà svolto in modalità videoconferenza ad eccezione di alcune lezioni pratiche ed esercitazioni.

L’abilitazione ottenuta in Emilia Romagna è valida per operare su tutto il territorio nazionale.

Sarà attivato anche il servizio per l’estensione delle abilitazioni già in possesso per l'idoneità ad ulteriori lingue straniere e/o ad ulteriori attività di accompagnamento turistico.

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul sito del Cescot – Rimini, per informazioni telefono 0541 441922 Whatsapp 333 3625409, rosi@cescot-rimini.com.