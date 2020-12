Coriano: installazione della contestata antenna, limitazione al traffico ed alla sosta

Attualità

Coriano

| 14:10 - 11 Dicembre 2020

Foto di repertorio.



Modifiche alla viabilità a Coriano in occasione dell'installazione dell'antenna Wind nell'area del castello. La Polizia Municipale ha emesso un'ordinanza di limitazione al traffico e alla sosta dalle 24 di domenica 13 dicembre alle 24 di martedì 5 dicembre. Nel contempo però l'amministrazione comunale spiega, in una nota, di proseguire gli incontri con il gestore, e che quest'ultimo ha ribadito la disponibilità a valutare posizionamenti alternativi. Spiega il sindaco Spinelli: «Da parte nostra prosegue l’impegno nell’ascolto di tutti i cittadini senza alcuna distinzione. Chiunque abbia voluto o voglia aprire un dialogo con l’amministrazione lo ha sempre potuto fare e lo potrà sempre fare. Lasciamo gli insulti e le invettive agli altri e ci concentriamo sulla progettazione ed il lavoro per Coriano, nel rispetto della legalità e dei ruoli»..