Assistenza alunni disabili: 360.000 euro per le scuole paritarie e parificate di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:34 - 11 Dicembre 2020

Foto di repertorio.



Circa 360.000 euro per garantire oltre 18.800 ore di assistenza, riferite all'anno scolastico in corso, per 48 alunni di 13 scuole paritarie e parificate di Rimini. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Rimini. All’interno dei tavoli tecnici, presenti i rappresentanti del comune, di Ausl Romagna e i dirigenti scolastici, sono state definite ed assegnate le ore di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale, riferite agli alunni con disabilità residenti nel comune di Rimini e frequentanti le Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, paritarie e parificate.



«Gli interventi fanno parte della più complessiva strategia di intervento del Comune di Rimini che, come già noto, solo per l’anno scolastico 2020/2021 prevede l’investimento complessivo di 5 milioni di euro per garantire sostegno educativo, ausili didattici, trasporti speciali e centri estivi specializzati», spiega l'amministrazione comunale di Rimini in una nota.



«Un diritto allo studio al servizio del sistema educativo riminese a prescindere dal tipo di scuola frequentata. Un’attenzione prioritaria a famiglie e studenti che necessitano di ore di assistenza dedicata, sostenuto a livello territoriale dalla rete tra comune, Ausl e dirigenti scolastici che, insieme, valutano i bisogni e le risorse necessarie per rispondergli in maniera efficace, corale e partecipata», aggiunge l’assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, Mattia Morolli.