Protesta in piazza Cavour contro i dpcm del governo: Paesani 'arruola' il filosofo Diego Fusaro

Attualità

Rimini

| 13:29 - 11 Dicembre 2020

Diego Fusaro.

Gli operatori riminesi del turismo del MIO (Movimento Imprese Ospitalità), capitanati da Lucio Paesani, patron del Coconuts e responsabile regionale dell'Emilia Romagna, tornano in piazza Cavour contro il governo, domani (sabato 12 dicembre), "arruolando" come ospite, per l'occasione, il filosofo e opinionista Diego Fusaro. "Ci aiuterà a capire perché i vari provvedimenti adottati dal governo sono illogici – dichiara Lucio Paesani – Non si capisce perché un ristorante può servire le persone a pranzo ma non la sera". Alla manifestazione interverranno vari operatori delle categorie che MIO riunisce i titolari di bar, ristoranti, pub, alberghi, stabilimenti balneari e altre imprese del turismo. Prosegue Paesani: "La nostra attività di comunicazione contro il governo, ’Bugiardi’, è arrivata finalmente anche in Parlamento. In questi mesi molti provvedimenti sono stati necessari a coprire l’incapacità e la vacuità delle azioni di contrasto al virus, che si sono rivelate fallimentari".