Prosegue il programma di Ora, la web Radio del comune di Rimini

Eventi

Rimini

| 13:29 - 11 Dicembre 2020

Pensata per mettere in rete musicisti, artisti e teatranti riminesi, prosegue il programma di Radio Ora che continua a trasmettere in streaming (in diretta dal teatro Novelli) dando vita ad una vera e propria officina creativa, con l’intendo di abbracciare tutta la città. La web radio è “on air” sul web all’indirizzo www.officinariminiarte.it. Un’opportunità per dare spazio alla vasta comunità di artisti riminesi, in continuità con il progetto “E la chiamano Rimini”, il manifesto musicale lanciato la scorsa estate per segnare la ripartenza della città nel segno dell’arte e della cultura.

Il programma della radio prosegue venerdì 11 dicembre ore 17,30 con Eos Quartet in concerto con “Da Bach ai Led Zeppelin”: un concerto dal titolo quanto mai insolito che lascia intendere fin da subito che si tratta di una sorta di divertimento, di un gioco in cui strumenti classici come il violino, il flauto, la viola ed il violoncello interpretano i classici del rock degli ultimi anni. Flauto Matteo Salerno, Violino Aldo Capicchioni, Viola Aldo Maria Zangheri, Violoncello Anselmo Pelliccioni. Sabato 12 dicembre ore 15,30 presentazione del libro Tenera è la notte (Interno4 edizioni) a cura di NicoNote e Pierfrancesco Pacoda. Interverranno gli autori. Alle 17.00 Alexia Bianchi inaugura “Oggi incontriamo. Rubrica di approfondimento con gli artisti in diretta da Novelli”, in onda prima di ogni concerto. A seguire, alle 17,30, Filippo Malatesta in concerto presenta Biutifullove, il suo nuovo disco. Domenica 13 dicembre alle ore 11,00 Teatro Alcantara con la partecipazione di: Teatro Patalò, Alessia Canducci e Tiziano Paganelli, Ute Zimmermann leggono e suonano fiabe della tradizione. A seguire, Aldo Maria Zangheri conduce “La Classica ORA”. Lunedì 14 dicembre alle ore 21,00 appuntamento con la prima puntata del Radiodramma "Il giardino dei Finzi contini" di Giorgio Bassani con: Tamara Balducci, Michele Di Giacomo, Andrea Macaluso, Leonardo Bianconi, Matteo Alì e una piccola partecipazione di Mariù Amadei. Musiche a cura di Marco Mantovani. Martedì 15 dicembre, ore 17,00, Braschi in concerto presenta il suo nuovo disco dal vivo. Alle ore 21,00 seconda puntata del Radiodramma "Il giardino dei Finzi contini" di Giorgio Bassani con: Tamara Balducci, Michele Di Giacomo, Andrea Macaluso, Leonardo Bianconi, Matteo Alì e una piccola partecipazione di Mariù Amadei. Musiche a cura di Marco Mantovani. Mercoledì 16 dicembre ore 15,30 Radio K-Rimini e FunkRimini, con Word mc, Fadamat, Ricky Cardelli e DJ Kambo, il meglio del Funk, l'Hip Hop e il Soul di tutti i tempi. Alle 17.00 Alexia Bianchi con “Oggi incontriamo. Rubrica di approfondimento con gli artisti in diretta da Novelli”. A seguire, alle ore 17,30 Chiara Raggi in concerto presenta il suo nuovo disco. Alle ore 21,00 terza puntata del Radiodramma "Il giardino dei Finzi contini" di Giorgio Bassani con: Tamara Balducci, Michele Di Giacomo, Andrea Macaluso, Leonardo Bianconi, Matteo Alì e una piccola partecipazione di Mariù Amadei. Musiche a cura di Marco Mantovani. Giovedì 17 dicembre ore 21,00 ultima puntata del Radiodramma "Il giardino dei Finzi contini" di Giorgio Bassani con: Tamara Balducci, Michele Di Giacomo, Andrea Macaluso, Leonardo Bianconi, Matteo Alì e una piccola partecipazione di Mariù Amadei. Musiche a cura di Marco Mantovani. Venerdì 18 dicembre ore 17,30 Darma in concerto. A seguire dalle ore 21,00 Città Teatro (Francesca Airaudo, Giorgia Penzo) presenta il monologo IPER – di Francesco Gabellini letto da Mirco Gennari, in collaborazione con Gianluca Reggiani. Sabato 19 dicembre ore 17,30 Miami &The Groovers in concerto dal vivo. Il programma prosegue fino al 6 gennaio su: https://www.officinariminiarte.it/ e https://www.facebook.com/Officinariminiarte. Per tutta la durata del progetto, Chico De Luigi e la sua crew di fotografi e videomaker riprenderà dal vivo il backstage del progetto.