‘Welcome’, il mese della creatività e del design: 36 tra ospiti e relatori

| 13:23 - 11 Dicembre 2020

Cristina Celestino di Attico Design.

Da dicembre al 24 gennaio Rimini propone un calendario di oltre 20 appuntamenti online e più di 30 ospiti tra dibattiti, laboratori e racconti, tutti incentrati sul tema della creatività, della progettazione, del pensiero che diventa concreto. “Welcome! Creativity & Design Month” è un programma di eventi, curato dal Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, che si sviluppa sul web, sui canali Facebook, Instagram e Youtube del Laboratorio Aperto, per rispettare tutte le norme di sicurezza e per raggiungere un pubblico più vasto possibile, ma che ha preso anche forma fisica – per meglio dire, luminosa - con l’installazione artistica “208” del progettista Giò Tirotto e della curatrice Maria Cristina Didero al Ponte di Tiberio.

Sono 23 gli eventi in programma per “Welcome!”, con la presenza complessiva di 36 tra ospiti e relatori: si va da Cristina Celestino di Attico Design, con le sue creazioni presenti nelle più importanti riviste di architettura in Italia e in Europa, a Marco Sammicheli, curatore per il design, la moda e l'artigianato della Triennale di Milano, da Leonardo Sangiorgi di Studio Azzurro, responsabile dell’allestimento del Museo Fellini, al dialogo fra l’artista Roberto Coda Zabetta e l’architetto Luca Cipelletti, che ha dato forma al Part, e poi ancora l’artista Luca Giovagnoli, la fotografa Isabella Balena e tanti altri personaggi protagonisti della scena culturale locale e nazionale. Nove i tematismi al centro della rassegna, che ripercorrono alcune delle tappe salienti del percorso di cambiamento di Rimini: luce, terra, coltura, paesaggi, sogno, sostenibilità, casa, innovazione, arte.

Il calendario ha preso il via il 7 dicembre e prosegue con il seguente programma: 11 dicembre alle 14.30 va in onda un documento sul miele di OrtiCà, la casa degli orti e delle api. L’11 dicembre alle 18.30 Maria Cristina Didero intervista Francesca Sarti di Arabeschi di Latte, studio di food design che lavora per musei come il Victoria and Albert Museum di Londra e il Maxxi di Roma, grandi marchi della moda come Fendi e Kenzo e eccellenze del cibo made in Italy come Illy e San Pellegrino. Il 12 dicembre Laura Vaccari di Fiorificio, rappresentante del movimento Slowflowers che promuove una passione per il verde sostenibile e a km0, guida dalle 10.30 il pubblico in una passeggiata virtuale per la Valmarecchia insieme a Veronica Frison, esperta di comunicazione nel settore food e hotellerie, autrice del libro “Mangiare in Romagna”. Il 14 dicembre dialogano Maria Cristina Didero e Marco Sammicheli su “Il sogno del made In Italy nel mondo: il tributo ad Enzo Mari e a Vico Magistretti della Triennale di Milano”, il giorno successivo, il 15 dicembre sempre di sogni si occupa Matteo Zamagni, architetto del paesaggio attento ai contenuti percettivi e all’ecologia urbana che terrà un webinar su “Lo sguardo possibile, i paesaggi di Fellini”. Il 16 e 17 dicembre sono protagonisti i due nuovi grandi contenitori culturali di Rimini: il primo giorno Leonardo Sangiorgi di Studio Azzurro dialoga con Chiara Fravisini, dirigente ai lavori pubblici del Comune di Rimini, Marco Bertozzi, già anche co-curatore della mostra Fellini100, e Marco Leonetti, direttore della Cineteca comunale, su “Un sogno che diventa realtà: il Museo Fellini”; il secondo si parla del PART, i Palazzi Arte Rimini, con Maria Cristina Didero che conduce un talk tra l’artista Roberto Coda Zabetta, l’architetto Luca Cipelletti e il sindaco di Rimini Andrea Gnassi su cosa significa “Inaugurare un museo di arte contemporanea a Rimini durante una pandemia globale”. Il 18 dicembre alle 18.30 va in onda il dialogo fra lo scrittore Giuseppe Musilli e Roberto Naccari, direttore del festival Santarcangelo dei Teatri, su “La storia di un visionario anarchico: l’isola delle rose”. Il 19 dicembre giornata dedicata alla moda: alle 14.30 Maria Cristina Didero intervista Helen Nonini, già operation manager per alcuni dei più importanti brand del mondo del lusso e autrice del libro “Professione problem solver”, e si discuterà di come “Tra imprenditorialità e charity, anche il luxury diventa sostenibile”, mentre alle 18.30 Gaia Segattini, giornalista, scrittrice e consulente di prodotto per il mondo dell’artigianato oltre che creativa, presenta la sua nuova capsule collection incentrata sulla sostenibilità. Il 21 dicembre dalle 14.30 spazio al racconto, condotto da Micaela Piccari di Barfum, di due grandi marchi del mondo dei profumi, Maison Tahité Officina Creative Profumi e Laboratorio Olfattivo: per quest’ultimo interverrà il direttore creativo Roberto Drago, che spiegherà come nasce un profumo. Nel pomeriggio della stessa giornata, dalle 18.30, Ilaria Balena intervista Isabella Balena e Giusy Tigano sul progetto fotografico “Feeling home: sentirsi a casa”.

Gli appuntamenti di “Welcome!” riprendono poi nell’anno nuovo: il 12 gennaio, dalle 9.30 alle 17, si tiene il “Service Design Bootcamp” con Omar Vulpinari, professore universitario a Bologna e Londra e consulente di innovazione per marchi come Sky, Benetton e Samsung e organizzazioni come le Nazioni Unite. Il 13 gennaio Marzo Paglia di Musixmatch sarà intervistato alle 18.30 da Nicolò Pranzini del progetto @Aster per discutere di “L’interfaccia della musica”, mentre il 14 gennaio alle 18.30 il corso di laurea in Design dell’Università di San Marino organizza il talk “Design di vicinato, limes e spazi soglia” per raccontare il ruolo del design come attivatore di processi di cambiamento all’interno di comunità locali.

Ultimo appuntamento il 18 gennaio alle 18.30 con la presentazione di “Progetto 29.4”, una nuova tiratura limitata di serigrafie a cura degli artisti riminesi Elisabetta Angeli e Luca Giovagnoli, che racconteranno in prima persona l’iniziativa insieme a Matteo Sormani di Art-Preview.

Il programma di “Welcome! Creativity & Design month” rientra nel calendario di eventi Luxmas promosso dal Comune di Rimini e si inserisce nell’ambito della programmazione del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio nell’ambito del Por Fesr 2014-2020 Regione Emilia-Romagna – Asse 6, azione 2.3.1.Per info: www.facebook.com/laboratorioapertoriminitiberio