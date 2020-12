A gennaio bus privati in campo per il trasporto degli studenti: il plauso di Confartigianato

Attualità

Rimini

| 13:21 - 11 Dicembre 2020

Bus Bianchini (foto dall'ufficio stampa di Confartigianato).



La programmata riapertura delle scuole al 7 gennaio 2021, con didattica in presenza almeno al 75%, ripropone il problema del trasporto pubblico scolastico.



"E’ tema d’attualità, erroneamente sottovalutato quando s’è tentata la prima riapertura ad inizio anno scolastico e speriamo adeguatamente considerato in queste settimane", spiega Confartigianato di Rimini, che in una nota plaude alla regione Emilia Romagna per l'annuncio di potenziamento del sostegno economico utile ad integrare la flotta di bus a disposizione di Start Romagna, facendo ricorso agli autobus dei privati. "Ci auguriamo che anche le autorità scolastiche siano in sintonia, che prevalga l’interesse degli studenti e non la sindacalizzata posizione che ingessa orari, ingressi, uscite", prosegue la nota. Inoltre Confartigianato Rimini si augura che in questa occasione "avvenga una equa chiamata delle aziende dotate dei requisiti e che operano nel settore, i cui fatturati sono sostanzialmente azzerati da mesi, che rappresenterebbe una forma di parziale sollievo".