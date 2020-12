Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:34 - 11 Dicembre 2020

Alessandro Pesaresi con il maestro di boxe Tiziano Scarpellini.

Sul ring della Asd Cattolica Boxe, domenica 13 dicembre, andrà in scena una riunione di pugilato, con otto incontri dilettantistici. L'evento sportivo si svolgerà a porte chiuse per le normative anti Covid-19. Per la boxe Santarcangelo salirà sul ring Alessandro Pesaresi (classe 2005), categoria 58 kg jr., che affronterà Giacomo Gualtiero dell'Edera Ravenna Gym Boxe.