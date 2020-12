Rimini festeggia il suo Enea Bastianini, fresco campione del mondo di Moto2

Sport

Rimini

| 12:08 - 11 Dicembre 2020

Il fan club di Bastianini.



Rimini festeggia Enea Bastianini, il neocampione del mondo riminese che grazie all'ultima prova di Portimao in Portogallo ha portato a casa il titolo di campione del mondo di Moto2.

Lo farà con un talk show, in diretta sulle pagine social del Comune di Rimini e dell’Enea Bastianini Fan Club: dal palco del teatro Galli ripercorrerà le tappe di un anno eccezionale e quelle di una straordinaria carriera coronata dal raggiungimento del titolo. Un successo di un grande atleta ma anche emblema di un territorio, che non a caso prende il nome di Terra dei Motori, che ha saputo essere vicino e far crescere questi ragazzi, una generazione di fenomeni che dalle miniserie prima, alle Moto3 e Moto2 poi, si appresta a diventare protagonista nella MotoGP del futuro.

A ripercorrere il racconto di un anno complesso sul palco del Teatro Galli, dove campeggerà anche il blu della Kalex motorizzata Triumph preparata dal team Italtrans che lo ha accompagnato nelle sue imprese, oltre allo stesso Enea ci saranno il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il giornalista di Sky Paolo Beltramo, i piloti Michele Pirro, Tatsuki Suzuki, Alex De Angelis, mentre è previsto da remoto l’intervento del commentatore Rosario Triolo di Sky.

Coordinerà il momento, che andrà in diretta social dalle 13 di domenica 13 dicembre, Spiridione Ripaldi, vicepresidente dell’Enea Bastianini fan club.