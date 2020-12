Scuole paritarie per l’infanzia Karis a Rimini, l'open day anche per i più piccoli

Attualità

Rimini

| 12:05 - 11 Dicembre 2020

Una scuola dell'infanzia Karis.



Arriva l’open day delle scuole paritarie per l’infanzia della fondazione Karis. Sabato dalle 15 appuntamento on line e tour virtuale delle strutture, nelle tre sedi Rimini e quella di Riccione. Dall’altra parte dello schermo docenti e operatori scolatici, pronti a rispondere ogni domanda.



Al centro del pomeriggio d’incontro tra scuole e famiglie l’intervento di Fabrizia Alliora, psicologa e psicoterapeuta dell’infanzia, psicologa-psicoterapeuta infantile e docente del master in Psichoanalitic observational studies della Essex university. A lei il compito di illustrare la scuola dell’infanzia come primo passo il primo in un contesto comunitario nel quale le capacità conoscitive e relazionali del bambino sono promosse e stimolate; dove affrontare seguito con affetto e competenza le tappe della crescita e dell’apprendimento.



Si conclude con la scuola dell’infanzia un mese di incontri digitali, delle scuole pubbliche paritarie della Fondazione Karis di Rimini, nido, asili, scuole primarie e secondarie, licei (classico, scientifico, linguistico).