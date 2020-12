Novafeltria: compra costosi accessori per la caccia e dice di non averli mai ricevuti, denunciato

Cronaca

Novafeltria

| 10:38 - 11 Dicembre 2020

I Carabinieri di Novafeltria hanno concluso positivamente un’indagine per una truffa ai danni di un noto store on-line: un 30enne residente nell'Alta Valmarecchia, tramite una falsa denuncia, è riuscito a farsi rimborsare, dei costosi articoli per la caccia. Nello specifico l'uomo, pur avendo corrisposto il prezzo del bene acquistato, ha denunciato di non aver mai ricevuto la merce, in modo da ricevere, il rimborso di 500 euro dall’assistenza clienti di una azienda toscana di commercio per corrispondenza ed e-commerce.



I Carabinieri di Novafeltria, insospettiti hanno voluto vederci chiaro ed hanno ottenuto un decreto di perquisizione domiciliare a casa della acquirente. All'interno dell'abitazione, i militari hanno trovato, oltre ai due articoli acquistati on line e falsamente denunciati come mai consegnati, altra merce di proprietà dell’azienda in questione, dichiarata mai recapitata, per un valore totale di circa Euro 800,00. Così, oltre a vedersi portare via e porre sotto sequestro la merce, il 30enne, che già in passato era stato deferito in stato di libertà per analoghi reati, è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Rimini per i reati di simulazione di reato e truffa continuata.