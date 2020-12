Santarcangelo: torna il mercatino la "Casa del Tempo" dopo la pausa da Covid

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 18:35 - 10 Dicembre 2020

Foto di repertorio.

Domenica 13 dicembre dalle 9 alle 19 in piazza Ganganelli sarà recuperato il mercatino dell’antiquariato, modernariato e vintage. Tradizionalmente in programma la prima domenica del mese, il 6 dicembre scorso il mercatino era stato sospeso per ragioni organizzative: la decisione relativa al il passaggio in area gialla della Regione Emilia-Romagna giunta sabato 5 dicembre non aveva infatti permesso la realizzazione del mercatino il giorno seguente in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid. In accordo con l’Amministrazione comunale, gli organizzatori di Blu Nautilus hanno dunque posticipato il mercatino a domenica 13 dicembre, con un’edizione speciale in veste natalizia.