A Riccione parcheggi pubblici gratuiti tutti i giorni fino al 6 gennaio

Attualità

Riccione

| 15:57 - 10 Dicembre 2020

Parcheggi gratuiti a Riccione per le festività.

Parcheggi pubblici gratuiti a Riccione per tutto il giorno fino a domenica 6 gennaio: l’iniziativa parte domani, venerdì11 dicembre e durerà fino al 6 gennaio. Per tutto il periodo delle festività natalizie i negozi di Riccione saranno sempre aperti, tutti i giorni, quindi la consueta chiusura settimanale è stata sospesa.



"L'iniziativa di rendere i parcheggi comunali gratuiti per tutto il periodo delle festività, tutto il giorno per tutti giorni fino al 6 gennaio 2021, rientrano nelle misure che l'amministrazione ha voluto adottare - ha detto l'assessore alle Attività Produttive, Elena Raffaelli - per poter agevolare l'economia del territorio. Sulla possibilità di lanciare l'iniziativa dei parcheggi gratuiti in tutta la città, ci siamo confrontati con le categorie economiche e i comitati, tutti sono stati d'accordo nell'adozione di questa misura. E' evidente che il momento storico in cui ci troviamo a vivere questo Natale e queste festività ha dell'eccezionale.



Questa amministrazione, che ha avuto negli anni il merito di puntare sul Natale come se fosse la conclusione naturale della stagione estiva, basta pensare al progetto del Mare d'Inverno, anche nel 2020 avrebbe messo in campo tutte le forze possibili, investendo in iniziative concrete per aiutare l'economia della nostra comunità. Oggi possiamo serenamente dire che tutto quello che poteva esser fatto l'abbiamo fatto perché il commercio, i pubblici esercizi, le strutture ricettive sono la base della nostra economia turistica alla quale non rinunciamo".