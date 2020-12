Ginnastica Rimini, le ‘stelline’ questo weekend a Montegrotto Terme

Sport

Rimini

| 15:35 - 10 Dicembre 2020

Destinazione Montegrotto Terme (PD) per le stelline della Ginnastica Rimini, che sognano di brillare nelle finali nazionali del Campionato Individuale Gold di ginnastica ritmica riservato a Senior e Junior. La società della presidentessa Elena Aumiller si presenterà in gara in questo weekend patavino (sabato 12 e domenica 13 dicembre) con tre sue promettenti ginnaste, due qualificatesi all’ultimo atto della competizione attraverso la fase interregionale di Bassano del Grappa (VI) ed una ammessa d’ufficio. Tornerà in pedana fresca di titolo Junior 2 della Zona Tecnica 2, che comprendeva Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trento, Bolzano ed Emilia-Romagna, la 2006 Elisa Badioli, mentre la 2003 Maria Zaffagnini figurerà tra le protagoniste della categoria Senior dopo il secondo posto conquistato nel precedente appuntamento in terra vicentina. La terza portacolori della spedizione riminese, sempre allenata da Nani Londaridze e Letizia Rossi, sarà la 2006 Nicole Tammaro.