Calcio D, il Forlì ancora al palo per il Covid. Seravezza: via Veratti, arriva l'ex Galletto Castellani

| 14:53 - 10 Dicembre 2020

Domenica il Forlì non scenderà in campo contro la Correggese: rinviata a data da destinarsi a causa del numero di cinque giocatori dei galletti positivi al Covid ed in isolamento domiciliare.

Domenica si gioca la settima giornata che avrebbe dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Il Dipartimento Interregionale ha rimodulato date e giornate del calendario del campionato di serie D. Il giro di boa è fissato per il 21 febbraio, il campionato si concluderà il 6 giugno.

TURNI INFRASETTIMANALI Si giocherà il 6 gennaio, 3 e 24 febbraio, 14 aprile. Confermate le altre date già comunicate ad inizio stagione. Per le festività natalizie la nona giornata è anticipata dal 27 al 23 dicembre. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, la settima di ritorno è anticipata da domenica 4 a giovedì 1 aprile. Il 14 marzo invece il campionato osserverà un turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa D alla Viareggio Cup. Fino al 27 marzo le partite prenderanno il via alle 14.30, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15.00, dal 9 maggio fino alla fine della stagione il calcio d’inizio è fissato alle 16.00.

MERCATO Il Seravezza Pozzi comunica che le strade tra il centravanti modenese Luca Veratti e la società si interrompono. In arrivo l'ex Forlì Stefano Castellani, 7 gol in 19 partite all'Aglianese la scorsa stagione e in uscita dal Badesse . La Polisportiva Vastogirardi comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Daniele Fioretti, classe 1990, in uscita dal Sasso Marconi.