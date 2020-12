Covid-19 San Marino: 31 nuovi casi di positività, nessun decesso

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:30 - 10 Dicembre 2020

Il bollettino di oggi 10 dicembre a San Marino.

A San Marino sono 31 i nuovi casi positivi al Covid-19 rispetto a ieri su 292 tamponi effettuati. Fortunatamente non si registra alcun decesso, rimangono 7 pertanto da inizio pandemia le persone decedute sul Titano.



Le persone in quarantena sono 279, tra cui 2 rappresentanti delle Forze dell’Ordine e 8 sanitari.

Tra le persone positive al nuovo coronavirus, 24 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste,17 si trovano nel Reparto Covid e nelle stanze di isolamento in Medicina e 7 in Terapia Intensiva (a cui si aggiungono 4 pazienti non Covid nella camera di risveglio del blocco operatorio).



Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 1.868, di cui: 295 positivi (140 donne e 155 uomini), 49 decessi e 1.524 guariti.

Sono 271 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio.

Sono stati eseguiti 20.145 tamponi.





L'ISS ricorda che è attivo il servizio di Supporto Psicologico Telefonico per l’emergenza Covid-19 da parte del personale dell’UOC Salute mentale dell’ISS. Il servizio è attivo il lunedì dalle 14:30 alle 16:30 e anche il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12, telefonando al numero 0549 994593.

Si ricordano, ai sensi del Decreto Legge 206/2020, gli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione, del mantenimento del distanziamento sociale e il frequente lavaggio delle mani o sanificazione, misure fondamentali per contrastare la diffusione del virus. Si ricorda che, in caso di febbre, malessere generale o sintomi respiratori non bisogna uscire di casa, ma contattare il proprio medico curante o la guardia medica, senza andare direttamente ai Centri per la Salute.

Sul sito dell’ISS (www.iss.sm), nella sezione “Covid-19” è possibile trovare le informazioni riguardanti l’emergenza sanitaria e le disposizioni adottate.