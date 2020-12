Santarcangelo, al Centro civico di San Bartolo i test rapidi per chi si trova in quarantena

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:27 - 10 Dicembre 2020

Test rapidi a Santarcangelo.

“Abbiamo immediatamente messo a disposizione dell’Ausl il centro civico comunale di San Bartolo in via Marino della Pasqua per eseguire i test rapidi da parte dei medici di famiglia a chi si trova in quarantena perché, a seguito del tracciamento effettuato dall'Igiene pubblica, è stato individuato come "contatto stretto" di persone positive al Coronavirus e durante la quarantena non hanno avuto sintomi”.



Per la sindaca Alice Parma e l’assessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi la collaborazione fra enti è fondamentale soprattutto in un momento di emergenza sanitaria come quello che ci troviamo a vivere: “Poter disporre sul nostro territorio di un punto di riferimento senza per forza doversi recare a Rimini – aggiungono sindaca e assessore – facilita senz’altro il lavoro degli operatori sanitari a cui va il nostro riconoscimento per la disponibilità, oltre a contenere i tempi per gli spostamenti per i cittadini”.



Va sottolineato che per sottoporsi al tampone antigenico "rapido" allo scadere del decimo giorno di quarantena occorre fissare l’appuntamento con il proprio medico: in base all’esito, disponibile nell’arco di qualche minuto, se lo stesso è negativo, la persona può tornare immediatamente alla propria abituale attività, mentre in caso di positività verrà immediatamente allertato il Dipartimento di Sanità Pubblica per l'esecuzione di un test molecolare di conferma. In questo caso la persona continuerà la propria quarantena.