Riccione, si allontana da casa, 73enne ritrovato senza vita al porto

Cronaca

Riccione

| 13:57 - 10 Dicembre 2020

Il porto di Riccione.

E’ finito nel modo più tragico l’allontanamento da casa mercoledì di un 73enne, a Riccione, trovato senza vita al porto di Riccione. A fare la scoperta, nei pressi del Ristorante da Gher, questa mattina, alcuni passanti che hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Sono intervenuti carabinieri e capitaneria di porto.

A nulla sono valsi gli appelli del figlio dell’uomo sui social: si erano visti nel pomeriggio di ieri, ma nella sua casa in zona Alba probabilmente non è più tornato. Il portafoglio con i documenti era sul comodino, il cellulare forse lo aveva con sé, ma le chiamate fatte sono andate tutte a vuoto. Il figlio del 73enne si era rivolto anche alle forze dell’ordine.

Pare che non fosse un periodo tranquillo per l’anziano, seguito dal Centro di Salute Mentale di Riccione, non sempre era lucido e orientato, ecco perché non era solito allontanarsi dalla zona dove abitava.