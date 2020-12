Amarcort amarcord: la 13esima edizione nel segno di Fellini, proiezioni e incontri online

Eventi

| 13:54 - 10 Dicembre 2020

Milo Manara con Federico Fellini.



La tredicesima edizione di Amarcort Film Festival si avvia alla conclusione. Ultimi giorni per l’appuntamento annuale con i cortometraggi di Amarcort film festival che quest’anno si svolge online e che ha visto la partecipazione di oltre 1200 corti provenienti da ben 97 paesi del mondo.



La giornata di venerdì 11 dicembre si apre alle 18 con la proiezione del corto "Reshma”, cortometraggio che si ispira alla storia vera della ragazza indiana Reshma Qureshi, sopravvissuta ad un brutale attacco con l'acido e diventata modella e attivista per i diritti umani, sarà anticipata da un talk sull’argomento con la regista Livia Alcalde e la produttrice Chiara Nardone. Interverrà Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.



Sarà invece dedicato alla coppia cinematografica Franca Valeri e Alberto Sordi il talk di venerdì 11 dicembre alle 21. Saranno infatti due i centenari celebrati in questa giornata che vedrà tra gli ospiti del talk: la collaboratrice storica di Alberto Sordi, Paola Comin; la figlia di Franca Valeri e cantante lirica Stefania Bonfadelli; l’attore teatrale Urbano Barberini e Lino Banfi che conobbe Alberto Sordi nel 1970 sul set del film “Detenuto in attesa di giudizio” di Nanni Loy e ne restò amico fino alla morte.



“Non poteva mancare nell’anno del centenario dalla nascita di Federico Fellini, il Fellini Day - racconta la direttrice Simona Meriggi - Il nostro festival, come si evince dal nome nasce sotto il segno di Federico Fellini e anche quest’anno vogliamo dedicare una intera giornata al grande maestro con tre appuntamenti da non perdere”. Sabato 12 dicembre la giornata dedicata al Maestro si aprirà alle 15 dal Grand hotel di Rimini dove è stato allestito un vero e proprio studio televisivo, con un appuntamento che celebra la collaborazione e l’amicizia tra i due grandi artisti romagnoli. "Federico e Tonino" è il titolo dell’appuntamento che vede gli interventi di Lora Guerra, moglie di Tonino Guerra, del poeta e storico del Cinema Miro Gori e del regista e amico di Fellini Gianfranco Angelucci. Alle 17.30 talk dedicato al cortometraggio “La Fellinette” della nipote del regista Francesca Fabbri Fellini. Ospiti la regista stessa e il cast del film. La giornata dedicata a Fellini si chiuderà alle 21 con il Premio “Un Felliniano nel Mondo” a Milo Manara. Dall’amicizia tra Manara e Fellini presero vita due capolavori del fumetto, ‘Viaggio a Tulum’ e ‘Il viaggio di G. Mastorna’. Prima della premiazione, il saluto del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e a seguire l’intervista del giornalista Rai ed esperto di cinema Vincenzo Mollica a Milo Manara.



La tredicesima edizione di Amarcort Film Festival si chiuderà domenica 13 dicembre alle 21 con la Premiazione dei vincitori del Concorso. Anche quest’anno le giurie che hanno visionato gli oltre 150 cortometraggi finalisti sono composte da importanti nomi del cinema e della cultura.



Solo per il territorio italiano, dal 7 al 13 dicembre, i cortometraggi finalisti nelle sezioni Amarcort, Aldina, Rex e Fulgor saranno visibili online solo sulla piattaforma OpenDDB. Sarà disponibile alla visione anche una selezione di cortometraggi fuori concorso degli studenti della USC School of Cinematic Arts di Los Angeles.