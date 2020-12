Scontro tra clan della camorra nel Riminese: dieci condanne, sette anche per mafia

Cronaca

Rimini

| 13:27 - 10 Dicembre 2020

L'operazione Hammer durante l'esecuzione delle misure di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari.



Dieci condanne, di cui sette anche per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. È la sentenza in rito abbreviato pronunciata a Bologna dal gup Grazia Nart nel processo a carico degli appartenenti a presunti gruppi di camorristi attivi su Rimini, sgominati da un'indagine della Direzione distrettuale antimafia (Dda) che a ottobre del 2019 portò all'emissione di misure di custodia cautelare al culmine dell'operazione Hammer. Ci è voluto poco più di un anno per arrivare a dare una definizione e una svolta alle indagini, che hanno permesso di ricostruire lo scontro tra due fazioni criminali per il controllo del territorio.



Ciro Contini, è stato condannato a 20 anni, Antonio Acampa, suo braccio destro, a 12 anni e 8 mesi. Sedici anni poi per Armando Savorra e Cosimo Nicolì, tredici per Fabio Rivieccio, 12 anni e quattro mesi per Pasquale Palumbo, otto anni e quattro mesi per Francesco Capasso, otto anni e otto mesi per Massimiliano Romaniello, nove anni, sei mesi e 20 giorni per Antonino Di Dato, cinque anni e quattro mesi per Giuseppe Ripoli.