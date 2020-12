Tante medaglie per la sezione Ritmica Ginnastica Riccione ai Campionati Italiani Silver Gr

Sport

Riccione

| 12:51 - 10 Dicembre 2020

Ritmica Silver, le ragazze con le medaglie.

Un’autentica pioggia di medaglie per la sezione Ritmica dell’Asd Ginnastica Riccione è arrivata nelle gare dei Campionati Italiani Silver GR che si sono svolti alla Fiera di Rimini durante le giornate di “Ginnastica in festa”. Impegnate per la prima volta su una pedana così importante, le atlete Costanza Bellini (Silver LB) ed Emma Mansueto (Silver LA) si sono entrambe guadagnate il titolo di campionesse italiane nella sommatoria degli esercizi. Costanza Bellini, che ha gareggiato insieme ad altre 79 atlete della sua categoria, si è tolta anche la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio sia al corpo libero che al cerchio, mentre Emma Mansueto ha ottenuto anche una medaglia d’oro alla palla e un argento al corpo libero in una competizione che nella sua categoria ha visto partecipare 131 atlete.



In categoria Silver LA, nella sommatoria dei punteggi, Kei Del Prete (Junior1) è vicecampionessa italiana e ottiene anche un secondo posto al corpo libero. Sempre in Silver LA, sul terzo gradino del podio Arianna Valentini (Junior1) al corpo libero.

In Silver LD, conquistano il podio con onore, considerato l’alto livello delle partecipanti, Jessica Bertuccioli (seconda alle clavette) e Noemi Bardeggia (terza al corpo libero).



Ottimo piazzamento in sommatoria anche per Caterina Magnani che si è confrontata con ginnaste di alto livello dimostrando di avere tutte le carte in regola per competere nella categoria Silver LE ed anche oltre. Tanti complimenti alle restanti atlete che hanno partecipato con merito alla competizione: Giorgia Mansueto, Alessia Sperindio, Vittoria Hristova, Mia Roggi, Lavinia Morri, Valentina Barbera e Martina Dagavelli.



“Tantissimi complimenti a tutte le ragazze, che con grandissima determinazione hanno messo a frutto tutta la fatica spesa in palestra. La soddisfazione più grande e importante - dichiara il presidente dell’Asd Ginnastica Riccione, Francesco Poesio - è che ancora una volta vincono il cambiamento e il lavoro di squadra. Un team, quello della Ginnastica Riccione, che vedrà tanti risultati perché è un team vero, unito, grato e soprattutto con tanta passione. Ora il plauso va alla responsabile tecnica della sezione ritmica, Valentina Tamagnini, alla coreografa Tiziana Morini e all’allenatrice Linda Pigozzi”.