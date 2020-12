A Bellaria arrivano i tamponi rapidi: da lunedì screening di fine quarantena

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:44 - 10 Dicembre 2020

Da lunedì 14 dicembre anche Bellaria-Igea Marina accoglierà il nuovo importante servizio di tampone rapido, per snellire e accelerare il protocollo di uscita dalla quarantena post infezione da Covid-19. Si possono prenotare soltanto dal proprio medico di base e solo se privi di sintomi per l’intero periodo. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione i locali del centro polifunzionale di piazzale Santa Margherita, struttura recentemente rinnovata e che già accoglie, durante la stagione turistica, le attività della guardia medica estiva di Igea Marina.



Nella giornata di giovedì e venerdì, a scopo del tutto precauzionale, tutti i dipendenti del Comune (tranne gli operatori di polizia locale) saranno sottoposti a un nuovo screening mediante test sierologico venoso: ci saranno anche il sindaco Filippo Giorgetti e l'intera giunta. Sabato 12 dicembre ci sarà una sanificazione eccezionale della residenza comunale ma anche di biblioteca, Iat e i locali del comando di polizia: per l'occasione gli uffici di piazza del Popolo resteranno chiusi al pubblico nella loro totalità, compresi i servizi abitualmente aperti il sabato, come ad esempio l’Urp.