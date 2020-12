Santarcangelo: al via l'Erborario Romagnolo, mostra fotografica dedicata alla natura

Eventi

Santarcangelo di Romagna

12:44 - 10 Dicembre 2020

Dicembre si apre all’insegna della bellezza. Nel cuore di Santarcangelo di Romagna, è possibile ammirare la nuova installazione fotografica di Enrico De Luigi dal titolo: Erbario Romagnolo. Sono oltre 70 foto scattate con una tecnica inedita formulata da De Luigi negli ultimi anni e qui applicata al mondo vegetale e floreale. Fotografo da sempre, Enrico De Luigi ha alternato ritratti di celebrities, fotografia di scena e continua ricerca personale intorno al concetto di luce. L’installazione è un lavoro sviluppatosi nell’arco di un anno dedicato alla selezione e allo scatto dei soggetti nelle varie stagioni. Un lavoro lungo e intenso in continuo evolversi grazie alla collaborazione con il progetto Romagna in Fiore che si occupa di sviluppare la coltivazione e la diffusione dei fiori nel nostro territorio.

Per Enrico De Luigi, questo lavoro è il proseguimento di una ricerca sul tema dei fiori e della luce che era iniziato con Photosynthesis Experience esposta per la prima volta alla galleria di Arte Moderna e contemporanea di Villa Franceschi di Riccione e proseguito con la mostra Habitus sul flower designer Andrea Merendi al circolo Santabago sempre a Santarcangelo. Il progetto è pensato e realizzato per e con l’Osteria da Oreste che vuole divulgare la tradizione e la cultura del territorio.



L’installazione è visibile nell’Osteria da Oreste, a Santarcangelo di Romagna nel paese storico in via Via Pio Massani, 14.