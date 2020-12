Nuova mostra della galleria No Limits to Fly a Rimini fino all'8 gennaio 2021

Eventi

Rimini

| 12:27 - 10 Dicembre 2020

“Rimini e la mela che un tempo si mangiò. Sguardi luoghi persone”, opere di Leonardo Rossi e Davide Grassia. Inaugura venerdì 11 dicembre, e apre al pubblico sabato mattina la nuova mostra della galleria No Limits to Fly, in via Bertola 17 a Rimini.



Nell’esposizione sono abbinati i dipinti di Leonardo Rossi e le fotografie di Davide Grassia che, insieme, hanno passeggiato per Rimini, e ritratto i medesimi luoghi della città, ma ciascuno con la propria sensibilità e attraverso la propria tecnica espressiva.



Una mostra con un titolo curioso, “Rimini e la mela che un tempo si mangiò”, titolo scelto dal curatore Moreno Mondaini, titolare della galleria, che così spiega: «Immaginiamoci risvegliati da un lungo sonno, un lungo sonno che ci ha abbracciati dopo aver morso, tanto tempo fa, la mela che fu di Biancaneve. Ne approfittiamo e gironzoliamo anche noi per Rimini, presi per mano dagli occhi d’artista di Leonardo Rossi e Davide Grassia. Uno sguardo al passato, uno al presente e, a poco a poco, scopriamo quanto l’immaginazione possa essere infanzia e quanto l’infanzia possa essere futuro. Scopriamo che quella mela l’abbiamo morsa in tanti e che, ora, svegli, potremmo ripartire proprio dal valore di quanto vediamo intorno. Torniamo in Galleria e riguardiamole, le loro opere. Nei lavori in esposizione, scorgo le tracce di un bisogno di comunità su cui bisognerebbe tornare a riflettere perché credo esista veramente, magari sottotraccia, ma pronta a ripartire». La mostra è visitabile sino all’8 gennaio 2021, dal martedì al sabato, ore 10.30-12.30 e 17-19.30.



La galleria No Limits to Fly è aperta in sicurezza e rispetta le normative di contrasto alla pandemia.