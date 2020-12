Il calendario dell'avvento è online con la biblioteca di Misano: storie e fiabe ad alta voce

Eventi

Misano Adriatico

| 11:06 - 10 Dicembre 2020

L'ingresso della biblioteca di Misano Adriatico (foto di repertorio).



Il tempo di natale è il tempo della festa, religiosa ma anche laica. E anche la biblioteca di Misano Adriatico vuole dare il suo contributo a rendere il periodo un po' magico. Visto che i tradizionali appuntamenti sono tutti un po' accantonati per via dell'emergenza in corso, è nata l’idea di creare qualcosa di speciale, un calendario dell’avvento molto originale, un po' fiabesco, un po' pazzerello, che le famiglie possono gustarsi da casa.



Tanti piccoli appuntamenti, da ascoltare e vedere accoccolati sul divano, per viaggiare insieme con la fantasia. Sei incontri on line, durante i quali Alessia Canducci leggerà storie e fiabe natalizie, e suggerirà qualche regalo insolito, circondata dall’atmosfera suggestiva degli anni Ottanta. Basterà collegarsi nelle serate del 13, 15, 17, 19, 21, 23, alle ore 20.30 sulla pagina facebook o sul canale Vimeo della biblioteca.