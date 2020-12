Ginnastica ritmica, ai campionati nazionali 11 atlete portano alto il nome del Rimini

Sport

Rimini

11:01 - 10 Dicembre 2020



Si è conclusa martedì 8 Dicembre 2020, dopo 5 giorni consecutivi di gare, la Ginnastica in Festa "Winter edition". Per l'Asd ginnastica Iride, ad aprire le gare nella categoria LE Junior 1, sono state le ginnaste Elena Bianchi e Martina Arcangeli (classe 2007), dove si posizionano rispettivamente al 7° e 9° posto nella classifica all-around, mentre nella specialità fune Arcangeli vince il bronzo nazionale. Per la categoria LE Allieve4, Alice Carelli si posiziona al 24° posto su ben 50 ginnaste in gara.



Seconda giornata di gara, nella categoria LD Junior2, brilla Nicole Fregnani ,vincendo il titolo di campione nazionale al cerchio e Stefania Fattori si aggiudica il 13° posto al cerchio e 11° posto alla palla.



Terza giornata per la categoria LC: Carlotta Migani (classe 2007) vince ben due medaglie. Campione nazionale al nastro, vicecampione nazionale alla palla e 4^ all-around ad un soffio dal podio a soli 0,10. Categoria Allieve4, Viola Vanetti si classifica 13° alla Palla e 12° alla Fune su 94 atlete.



Negli ultimi due giorni di gara, a scendere in pedana, alla loro prima esperienza nazionale da individualiste, per la categoria LB Allieve, Mia Polverelli (classe 2010) la più piccola del gruppo, si classifica 19° all-around su 82 partecipanti e guadagna un buona 11° posizione al corpo libero; Greta Fraternali (classe 2009) si classifica 8° all-around su 68 ginnaste e sfiora il podio nell’esercizio al corpo libero aggiudicandosi la 4^posizione; Victoria Babyuk (classe 2008) si classifica 14° all-around su 89 atlete e un buon 12° posto al corpo libero. Chiude la gara per la categoria LA Allieve4, Regina Bartolucci in 25° posizione su ben 65 partecipanti.