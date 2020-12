Rimini: tamponamento a catena sulla Statale 16, traffico in tilt e due feriti

Attualità

Rimini

| 18:46 - 09 Dicembre 2020

Un furgone e quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente, in cui sono rimaste ferite due persone: a quanto si apprende, in maniera lieve. I fatti sono avvenuti oggi (mercoledì 9 dicembre) intorno alle 18, Il tamponamento è avvenuto sulla strada statale 16 'Adriatica' a Torre Pedrera poco prima della rotatoria di via Tolemaide, direzione Ravenna. E’ intervenuto il personale del 118 con tre ambulanze e un automedica per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente. Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine sono al lavoro per il ripristino della normale circolazione. Il traffico, sulla carreggiata in direzione Ravenna dove è avvenuto l’incidente, sta riprendendo lentamente a scorrere. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale.