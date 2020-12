Cede la briglia, chiuso il ponte tra Novafeltria e Maiolo

Attualità

Novafeltria

| 17:35 - 09 Dicembre 2020



Il ponte della strada provinciale 107, che da Novafeltria conduce a Maiolo, è stato chiuso precauzionalmente, "a seguito degli ultimi eventi atmosferici e del cedimento della briglia a valle", comunica il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, che assicura un intervento immediato per la riapertura e quindi una chiusura temporanea (concordata con il sindaco di Maiolo Marcello Fattori). Sarà infatti rinforzata la tenuta del piede del pilone sollecitato dal deflusso delle acque. "Già messo a disposizione il budget necessario e già avviate le procedure esecutive con realizzazione della strada di cantiere e la deposizione massi", spiega Santi. Per chi è diretto da Rimini verso l'entroterra, si consiglia il passaggio da Secchiano sulla Marecchiese, con svolta a sinistra in via San Leo e poi a destra, dopo il ponte, verso la località Cavallara; per chi è diretto da Maiolo a Novafeltria e viceversa, il passaggio da Ponte Molino Baffoni.