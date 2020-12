Attualità

17:08 - 09 Dicembre 2020

"Non dico di togliere" il divieto di mobilità tra Comuni a Natale, Santo Stefano o Capodanno. "Dico almeno di derogare per chi va dal papà o dal nonno, per non lasciarlo solo, casi estremi. L'abbiamo chiesto proprio in termini di buon senso". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini a Oggi è un altro giorno su Raiuno, parlando del decreto sugli spostamenti natalizi.