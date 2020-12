Coronavirus Rimini: 80 contagi e 10 morti, il più giovane aveva 62 anni

Attualità

Rimini

16:39 - 09 Dicembre 2020



A Rimini si registrano 80 casi di positività al nuovo coronavirus, con netta prevalenza di asintomatici (52) sui sintomatici (28). Cresce però il numero di pazienti in terapia intensiva, da 19 a 20, e sono stati comunicati dieci decessi: due donne di 77 anni, due uomini di 62 e 79, due donne di 81 e 82 anni, quattro uomini di 83, 84, 85 e 100 (età media 81 anni). In regione in totale comunicati 49 decessi (età media sempre 81 anni) e 1079 nuovi casi (677 asintomatici e 402 sintomatici), su un totale di 10.483 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 10,3%.



Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.711 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 66.191.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 65.843 (-678 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 62.753 (-753), il 95,3% del totale dei casi attivi.



Dopo circa un mese, il numero complessivo delle persone guarite torna dunque a essere superiore a quello dei casi attivi, i malati effettivi.



I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 233 (uno in meno rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.857 quelli negli altri reparti Covid (+76, 4,3% del totale).



Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 15 a Parma (invariato), 31 a Reggio Emilia (-1), 54 a Modena (-1), 53 a Bologna (+1 rispetto a ieri), 8 a Imola (invariato), 18 a Ferrara (invariato), 12 a Ravenna (-2), 6 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 20 a Rimini (+1 rispetto a ieri).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 13.395 a Piacenza (+50 rispetto a ieri, di cui 13 sintomatici), 11.336 a Parma (+76, di cui 36 sintomatici), 19.645 a Reggio Emilia (+171, di cui 23 sintomatici), 25.356 a Modena (+96, di cui 58 sintomatici), 26.969 a Bologna (+275, di cui 119 sintomatici), 4.189 casi a Imola (+40, di cui 9 sintomatici), 6.922 a Ferrara (+49, di cui 8 sintomatici), 9.564 a Ravenna (+190, di cui 69 sintomatici), 4.926 a Forlì (+30, di cui 21 sintomatici), 4.465 a Cesena (+22, di cui 18 sintomatici) e 11.581 a Rimini (+80, di cui 28 sintomatici).