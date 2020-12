Cattolica: positivo al Covid anche il sindaco Gennari

Attualità

Cattolica

| 16:01 - 09 Dicembre 2020

Il sindaco di Cattolica Mariano Gennari ha comunicato di essere positivo al Sars-CoV-2: questo l'esito del tampone a cui era stato sottoposto lunedì scorso. «Nel mio caso, non è un mistero, il contagio è avvenuto nell'ambito familiare - scrive Gennari su Facebook - desidero rassicurare tutti i miei colleghi, i miei collaboratori, la comunità, che non presento sintomi particolari e sto bene». Il primo cittadino cattolichino era già in isolamento, come il vicesindaco Nicoletta Olivieri, che è risultata invece negativa e quindi tornata a lavorare a palazzo Mancini. Gennari continuerà a svolgere la propria attività di sindaco dalla propria abitazione.