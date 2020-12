Covid Rimini: i dati Comune per Comune, la mappa dei contagi

Attualità

Rimini

| 15:28 - 09 Dicembre 2020

I casi attivi nei comuni riminesi.

Continua il calo dei casi attivi* nel nostro territorio, ma la frenata è più limitata. Nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre infatti i casi attivi* sono 3450, -45 rispetto alla settimana precedente (quando però il calo dei casi attivi era stato di 492 unità). Nella città di Rimini se ne registrano 1568, alla data del 6 dicembre, in aumento di 9 rispetto alla settimana precedente. Aumenti anche a Riccione (332, +18) e Misano Adriatico (111, +19), mentre cali a Coriano (266, -111), Santarcangelo (242, -18), Bellaria Igea Marina (250, -9). I comuni con i maggior incrementi di casi attivi* sono stati Misano Adriatico, Riccione, Novafeltria e Cattolica.



CASI ATTIVI* 3450 (riportato l'incremento o la diminuzione rispetto alla settimana precedente)



Bellaria 241 (-9)

Casteldelci 6 (-2)

Cattolica 81 (+14)

Coriano 266 (-111)

Gemmano 6 (-3)

Maiolo 6 (+1)

Misano Adriatico 111 (+19)

Mondaino 5

Montefiore Conca 15 (-4)

Montegridolfo 4 (+2)

Montescudo Monte Colombo 54

Morciano 89 (-1)

Novafeltria 83 (+16)

Pennabilli 24 (-1)

Poggio Torriana 57 (+7)

Riccione 332 (+18)

Rimini 1568 (+9)

San Clemente 52 (+6)

San Giovanni in Marignano 76 (-2)

San Leo 30 (+2)

Sant'Agata Feltria 16 (+7)

Santarcangelo 242 (-18)

Saludecio 16 (-3)

Talamello 4

Verucchio 66 (-14)



* Casi attivi sono i pazienti positivi al virus, quindi aumenti o diminuzioni dipendono sia dal numero di nuovi contagi, sia dal numero delle guarigioni e dei decessi.



DECESSI da inizio pandemia (febbraio 2020) 374: Rimini (168, +39), Riccione (48, +3), Cattolica (37, +2), Santarcangelo (19, +12), Bellaria Igea Marina (17, +9), San Giovanni in Marignano (15, +1), Coriano (14, +4), Misano Adriatico (14), Montescudo Monte Colombo (7, +1), Morciano di Romagna (5, +1), San Clemente (5, +1), Novafeltria (5), Saludecio (4, +1), Poggio Torriana (3), Verucchio (2, +1), Casteldelci, Pennabilli e San Leo (2), Montefiore Conca (1, +1), Sant'Agata Feltria (1, +1), Gemmano, Mondaino, Montegridolfo (1), Maiolo e Talamello senza decessi.

Il tasso di mortalità in Provincia di Rimini è del 3,4% su 11068 casi di contagio accertati