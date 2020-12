A scuola a piedi, contro inquinamento e Covid-19, partito il Pedibus alla Karis

Attualità

Bambini accompagnati da insegnanti con l'ausilio di agenti della polizia locale.

E' partito mercoledì mattina, in via sperimentale il Pedibus alla scuola primaria Karis. Alla presenza dell'assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra, 71 bambini accompagnati da insegnanti con l'ausilio di agenti della polizia locale, all'uscita di scuola alle 12.45, hanno percorso a piedi e in fila per due, il tratto da viale Boito fino a piazzale Azzarita, dove hanno poi trovato i genitori ad attenderli. Il servizio Pedibus alla Karis è previsto alle 12.45 il martedì, il mercoledì e al venerdì; mentre gli altri giorni è previsto alle 15.50 e sarà attivo fino al 22 dicembre. Si è optato per il Pedibus in uscita da scuola perché gli ingressi avvengono in maniera scaglionata invece alla fine delle lezioni i bambini escono tutti insieme. "Dopo le feste di Natale, quando riaprirà la scuola si ragionerà con l'istituto e i genitori per capire come è andato il periodo sperimentale del Pedibus, ed eventualmente ripartire nell'anno nuovo migliorati - ha detto l'assessore Battarra -. I vantaggi del Pedibus, che l'amministrazione caldamente auspica venga attivato in tutte le scuole di Riccione, ha una duplice valenza: quella pedagogica per cui i bambini imparano ad orientarsi nella propria città attraverso la mobilità lenta e quella sociale garantendo il distanziamento. Con il Pedibus infatti si evitano gli assembramenti davanti ai cancelli e le problematiche legate ai parcheggi. Insomma un'idea semplice ma efficace per rendere più agevole il ritorno a casa degli studenti".

Le linee Pedibus attivate dal Comune di Riccione sono al momento 6 sia in ingresso che in uscita da scuola e l'auspicio è che aumentino nell'anno nuovo. In allegato lo schema delle zone e degli orari previsti.